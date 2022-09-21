鍾欣凌（左起）、任容萱、索艾克。（衛視中文台提供）

鍾欣凌（左起）、李玉璽、任容宣、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

衛視原創《鴻門家宴 婆媳廚房》最新一集將進行三強淘汰賽，由林道遠、陳諺樑及章俊彥家庭搶奪前進總冠軍賽的門票，本集客座評審更邀請到和Ella（陳嘉樺）有「親戚」關係，號稱「天母王祖賢」的任容萱，不料她卻在比賽過程中自爆因為口味不同，被媽媽開玩笑說是撿來的。

Ella說本集嘉賓與她有「親戚」關係，就當大家好奇到底是哪位時，Ella給出提示「我老婆的媽媽的大女兒的妹妹，有著『天母王祖賢』稱號的零負評女神」，當任容萱出場時嬌羞不已，還笑說Ella的介紹太誇張，害她在布景後面一度想說到底要不要走出來。

難得有熟人上節目，Ella也忍不住閒話家常，笑說因為Selina家祖籍在四川，所以一天到晚都在賣弄自己僅會的那幾句四川話，還現場模仿了起來，讓任容萱當場笑了出來。說到四川，Ella好奇任容萱吃辣嗎？任容萱表示自己沒有家人吃得那麼辣，還笑自己是奇葩，加上媽媽開玩笑都說她是撿來的，任容萱笑說「所以我的口味跟他們不一樣也是滿正常的」。

《鴻門家宴 婆媳廚房》已經開始進入最後倒數階段，林道遠、陳諺樑及章俊彥家庭三強家族在本週要以「家鄉味」來一決勝負，原本預計大展身手各自端出拿手家鄉味，包括正港台味、四川、緬甸國菜等風味料理，沒想到三強比賽並沒有想像中簡單，評審長鍾欣凌最後竟宣布真正主題其實是「交換食材挑戰賽」，三組要交換食材，即便面對不擅長的食材，如何展現創意與廚藝，以及家庭默契，化危機為轉機，讓比賽挑戰瞬間大升級！

評分標準？任容萱表示首先好吃是一定要的，因為自己口味比較清淡，不喜歡太重鹹的味道，但要吃得到食物的鮮味，還有擺盤很重要，擺盤漂亮就先給100分，她也特別解釋說因為自己平常吃得比較少，所以如果擺盤好看就能吸引她的胃口，讓她吃多一點。《鴻門家宴 婆媳廚房》每周五晚上10點，衛視中文台首播最新一集；華視每周日晚上8點播出。