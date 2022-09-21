林辰唏以《第一次遇見花香的那刻》入圍金鐘迷你劇集女主角。（粘耿豪攝）

程予希以《第一次遇見花香的那刻》入圍金鐘迷你劇集女配角獎。（粘耿豪攝）

林辰唏與程予希合作《第一次遇見花香的那刻》分別入圍金鐘迷你劇集女主角、女配角獎。（粘耿豪攝）

林辰唏與程予希合作女同志影集《第一次遇見花香的那刻》分別入圍金鐘迷你劇集女主角、女配角獎，兩人21日受訪，林辰唏時隔9年再度入圍金鐘，但心態已大不相同，她2013年以《罪美麗》拿到視后門票，「這次跟上次心情超不一樣，小時候會把獎項當作里程碑，那時候很想要獎，覺得拿獎後才有價值，現在年紀大了對於獎項另一個感受是肯定，就像考卷拿到A＋。」雖然如今較看淡，但她老早就準備好得獎感言，平常還會反覆練習。

至於紅毯戰袍，林辰唏表示還沒準備好：「如果可以進紅毯前幾美很棒啊，當媽之後肉比較鬆，要重新UP起來。」至於是否會帶小孩共襄盛舉？她說：「那是我的舞台，他幹嘛來？」程予希也說還沒準備禮服，但會盡力，自嘲「只能露背，胸可能沒辦法」。

林辰唏劇中挑戰外遇學妹的人妻角色，她說這角色最困難的地方是「我外遇但是你要同情我」，「通常這樣的情境裡面得到觀眾同理很不容易，這個角色是所有女性的縮影，有了孩子有責任心，很容易投入家庭，陷入沒辦法追求自己的困境。」戲外她為了5歲兒子定居花蓮，要拍戲就得來台北，最近因為比較忙，突然長時間不在身邊，察覺兒子偶爾會出現失落情緒，也用他自己的方式在因應，「這陣子發現兒子比較疏遠我，他說『我有點孤單，因為妳都不在，所以我要少少地理你』。我告訴他『好啊，但媽媽還是很愛你』。我也告訴自己我盡力了，我還是喜歡這個工作、這產業，也會把我的感覺分享給他，見面時就多花點時間陪他。」

那導演男友林立書孤單嗎？林辰唏笑說：「我沒關心他哎，他自己好像也滿喜歡家庭主夫的角色，滿適應的。」不過林立書有次送她出門拍戲，竟然很可愛地對她比讚說：「有戲拍真好！」言語間透露出羨慕，「他也很喜歡自己的工作，可能也沒這麼長時間帶過孩子，有一些他的感想。」

林辰唏這次競爭對手包括王渝萱、余佩真、邵雨薇、蔡淑臻，她說有觀察一下對手，「我是莫子儀的粉絲，有看《該死的阿修羅》」，所以大概知道王渝萱的實力，而蔡淑臻在《殺手歐陽盆栽》合作過，覺得她這幾年作品很棒，人人都有得獎希望，「她們都很棒，不分軒輊。」

程予希入行12年首次入圍金鐘獎，坦言曾被媽媽勸轉行，「媽媽說拍戲這麼久都沒入圍，要不要換工作或找個人嫁了？」這次入圍跟媽媽分享，媽媽傳來「很棒」的貼圖。新戲《決勝的揮拍》殺青後，她和女友人自助遊英國2周，入圍公布當下，她們正在開車，負責看手機導航的她，收到訊息後興奮分享「我好像入圍了」，竟被戰戰兢兢開車中的好友潑冷水：「我現在真的沒辦法聽，妳可以專心看路嗎？」她說以前一直幻想入圍會很感動，結果想像與現實很有落差。被問兩人有沒有互道恭喜，林辰唏也酷酷說：「我們不需要這麼表面。」

程予希戲裡詮釋討喜的小三，在女同志圈被封為「極品學妹」，將與與王琄、李雪、周采詩、姚以緹一起角逐獎項，她說自己看了《良辰吉時》，「覺得周采詩演得很好，沒想到一起入圍！」