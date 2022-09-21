大陸女星張穎穎因和大S前夫汪小菲傳緋聞，還被狗仔葛斯齊爆料為男方墮胎、索取車房等內幕，知名度飆漲。近日，張穎穎開直播哭訴被網軍抹黑，並稱房子是靠直播收入購入，否認「一孩換一房」的傳聞；不過，仍有網友酸她「破壞別人家庭」，對此張穎穎冷笑並反擊。

張穎穎因被傳介入汪小菲的婚姻，網路罵聲不斷，近日她在直播中哭訴被水軍抹黑，事後表示因壓力太大喝了一瓶清酒，才在直播中發洩情緒，並懟網友：「你們這輩子也就只能當噴子了，別人都有錢有事業有身材有長相，好好提升自己比什麼都強。」

有網友留言再罵：「你破壞人家家庭的時候幹什麼去了？」對此，張穎穎冷笑兩聲「哈哈」，反擊：「誰破壞了？我有那麼厲害嗎？」另一名網友則暗酸她有金主爸爸，張穎穎反問：「誰是金主？」

張穎穎一一反擊酸民。（圖／取自微博）

張穎穎近日在直播中哭訴：「為什麼這麼對我，僱水軍來黑我，讓我們沒辦法生活。」畫面中，她哭到脹紅臉，眼睛充滿淚水，看起來相當委屈，不過部分網友沒因此放過她，不停地追問與汪小菲的緋聞，甚至抨擊：「拿小孩換一套房子？？好卑微。」

面對四面八方的質疑聲浪，張穎穎解釋房子是用直播的收入買下的，當時她直播一個半月，共賺了480萬人民幣（約2150萬新台幣），強力否認靠小孩換房子，並聲稱自己沒有造假學歷和年齡，那些傳聞都是有人雇水軍來黑她的。

張穎穎哭訴到一半，突然有個穿白T的男人把她擁入懷中，直播因此中斷，雖該男子未出現在鏡頭前，但網友瘋猜該不會是汪小菲，並推測兩人應該早已同居。

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