美國眾議院議長裴洛西先前訪台、及美國總統拜登的「保台說」，都引起中國大陸強烈的抗議，兩岸情勢更加緊張， 致使台灣的兵役制度是否該調整一再成為話題。一項最新網路投票顯示，有69.3%的民眾「非常贊成」國軍義務役延長為一年；另有48.3%的民眾認為兵役應該延長至「一年以上」。

入口網站《Yahoo奇摩》21日起進行網路民調，針對為了因應共軍軍演頻繁，傳出國防部曾提報將義務兵役從現行4個月軍事訓練，延長為一年常備兵役，台灣民眾對這件事情的看法，截至21日23時，已有約14000人參與投票。對於「贊成國軍義務役延長為一年期嗎？」，有69.3％的民眾認為「非常贊成」、7.6％民眾認為「還算贊成」、4.3％民眾認為「不太贊成」、16.0％民眾認為「完全不贊成」、2.8％民眾認為「不知道／沒意見」。

此外，若只針對「義務役的軍事訓練期應該多長？」進行投票，結果顯示，有5.2％的民眾認為應該當「4個月以下」、5.5％認為「4個月」就好、7.2％認為「6個月」、19.7％認為「一年」、48.3％認為「一年以上」、11.5％認為「取消義務役，改採全募兵制」、2.6％民眾認為「不知道／沒意見」。