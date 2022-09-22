臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，昨（21）日受訪時更當眾淚灑現場，中斷錄影數分鐘。一份新竹市長支持度最新民調則顯示，高以29.9％奪冠，領先民進黨沈慧虹的24.9％與國民黨林耕仁的21.2％。名嘴黃世聰分析，高在年輕族群及專科以上高學歷族群都領先；大批網友則情緒激動，直呼這份民調結果可謂「老天有眼」。

《美麗島電子報》21日揭露新竹市長選戰最新民調，調查時間為19日到20日，結果顯示，高虹安以29.9％領先，其次是沈慧虹的24.9％與林耕仁的21.2％。

根據該民調再交叉分析，高虹安在20歲至29歲的支持度為37.1％、30至39歲為37.0％，沈慧虹為15.5％與21.9％，林耕仁為16.3％與20.4％；而在大學學歷方面，高虹安支持度為43.8％，沈慧虹為20.2％，林耕仁為16.5％。

黃世聰表示，高虹安民調領先的關鍵在於，她在年輕族群與專科以上學歷的高學歷選民部分均大幅領先，她獲得這兩大族群的力挺，故如今整個局勢對高非常有利。

此民調結果掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「這個結果只能說：老天有眼！」「高高+1」、「其實不意外，高虹安一直以來深受年輕族群喜歡」、「就是因高虹安民調領先，某黨才會動員媒體及側翼用抄襲奧步亂搞，實在看不下去了」、「新竹市選民加油！」「昨天看到高虹安一哭心都碎了，被這樣欺負好不捨」。