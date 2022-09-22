生活中，就是有些人喜歡把自己的意願強加給別人，別人要是不服、有意見，便會惱羞成怒，對方會覺得莫名其妙，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、天蠍座、獅子座控制慾非常強烈，享受一切盡在掌握中的主導權。

牡羊座

牡羊座比較自我為中心，事事都會先考慮到自己的需要，喜歡當一切事件中的領導者，希望別人都能配合，如果遭反駁，牡羊座會惱怒，將破口大罵，心中會覺得很多意見希望你照做就好。

天蠍座

天蠍座對身邊人的控制慾相當強，享受那種一切盡在掌握中的主導權。假如事情不是一切想像中的計畫走，對方拒絕照做，天蠍座會折磨人，會用自己獨特的方式，有機會就煩對方，直到對方不得不讓步為止。

獅子座

獅子座喜歡那種能帶頭，別人都沒意見的感覺。虛榮的心，會讓他們覺得自己說什麼、做什麼都對的，若有人有意見，就覺得是他來找我麻煩，獅子座樂於主導事情，強加自己的想法，就算能容忍別人的異議，別人也最好是順著毛摸，不能逆著來。