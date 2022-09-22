補習不行？民眾黨新竹市長候選人高虹安近日開記者會反擊抄襲指控，談自身學歷時順口說道「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，此話被綠營側翼斷章取義借題發揮，砲轟高虹安有學歷歧視。PTT政黑板有網友預判，接下來是打高虹安「有錢人才補習」，抹高虹安「高家有錢補習才能上好學校」，然後說「就是高虹安高傲的態度讓窮人只能在底層無法翻身」，用紅衛兵式的組合拳鞏固死忠的投票意象。

近日綠營側翼狂打高虹安，眼見論文抄襲指控遭打臉，立即揪住高虹安記者會中的心直口快做文章，針對她酸新竹市前市長林智堅脫口而出的「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，砲轟她學歷歧視。側翼「四叉貓」劉宇還稱高虹安從師大跳上台大的「祕密」，竟然是去補習班背考古題，說人家灌水結果自己是填鴨。

臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」觀察此趨勢，在PTT政黑板（HatePolitics）發現一篇文章，該網友以「預判接下來是打高虹安有錢人才補習」為標題發文表示，「我相信側翼已經搓好招了，就是要把一連串的『高學歷傲慢』，『高家有錢補習才能上好學校』之類的頭銜，強安在高頭上」。

他強調：「另外再裝的很公正的說，『就是高虹安高傲的態度讓窮人只能在底層無法翻身』之類的話，具體請參考數十年前紅衛兵的方式，一套組合拳鞏固死忠的投票意象，便大功告成～」粉專轉發此文時還幫忙配上了一張紅衛兵的哏圖「千萬不要忘記階級鬥爭」。

鄉民表示「要鬥地主了是不是」、「鬥地主？海霸王，蔡英文？」、「鬥高學歷，鬥有錢人，那個文革味越來越濃烈」、「補習=權貴，準備好」、「送小孩補習的了不起中產階層而已啦，有錢人早早就讀私校送出國不然就請家教了」、「大一就有車開的法國菜表示：」、「有錢人直接送去康橋薇閣復興啦，誰跟你讀公立上補習班」。粉專網友也轟「之前關說的沒事，檢討舉發的，現在毀謗的沒事，檢討澄清的，這個國家有病」。