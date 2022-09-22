新北市三重環河南路上的機場捷運出土段綠地原本是機捷的沿線狹長地，初設時只有簡單的綠化，而且狹地中還有隆起土坡，降低綠帶遊憩功能。三重區公所將綿貫的土坡整平設置一處大廣場，增設了10種健身器材，提供市民運動休閒遊憩的功能。

三重區長陳奇正表示，綠地原僅有草坪及喬木的機場捷運綠帶空間，去年將牆面以新北大都會公園熊猴森樂園為主題進行彩繪，今年則是將此帶狀綠地予以整平，新設多種不同功能體健設施，滿足民眾各種需求，並且將整平時剷出的土方，集中做成了一個觀星小山坡，山坡上點綴著可愛小綿羊擺飾，憑添一些遊憩趣味。

陳奇正進一步表示，機場捷運於三重環河南路出隧道改採高架行駛，現有綠地太過單調，無法充分運用，公所進行重新鋪設草皮及高壓磚地坪，增設環狀步道、多種體健設施、座椅，打造親子共融空間，並新增6盞高燈加強綠地空間照明。另外也感謝市議員李翁月娥及當地里長陳志賢積極爭取，歡迎市民朋友多加利用。