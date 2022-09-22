台北好時尚活動，晚於大稻埕碼頭進行，由稻江護家韓舞社開場演出。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，參與的設計師展現最具台灣味的服飾，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，參與的設計師展現最具台灣味的服飾，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，參與的設計師運用性感的設計元素演繹新服飾美學，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，參與的設計師運用拼接設計元素演繹新服飾美學，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，參與的設計師運用性感的設計元素演繹新服飾美學，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，參與的設計師運用性感的設計元素演繹新服飾美學，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，參與的設計師運用拼接設計元素演繹新服飾美學，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，於大稻埕碼頭進行，時尚CEO溫筱鴻感性的謝謝每位設計師的參與。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，19日晚於大稻埕碼頭進行，時尚CEO溫筱鴻（第一排左三起）、台北市政府彭振聲副市長、產發局局長林崇傑、商業處處長高振源、霞海城隍廟管理人陳文文與伊林模特兒合照。（鄧博仁攝）

台北好時尚活動，至今適逢十週年，而大稻埕是台北市最早發展的區域之一，為了慶祝十週年，特別邀集十年來台北好時尚共21位優秀設計師回娘家，於19日首次於大稻埕碼頭舉辦跨界服裝，在淡水河畔秋意正濃，涼涼的微風中欣賞，很舒服也很愜意。

台北市政府彭振聲副市長表示，設計師作品不僅於國內金馬、金鐘、金曲3大金獎紅毯上嶄露風采，合作案例也橫跨國際知名服飾廠牌，更輔導多位設計師跨足國際舞台。市政府自107年以實驗性質推動「T Fashion時尚實驗基地」，彙集學校、品牌、設計師、時尚相關產業進駐永樂市場4樓，並於108年正式營運為「永樂T Fashion時尚基地」，透過產學合作及產業串連提供展演交流平台，並透過時尚孵化器與布業商場及鄰近之產業，形成一條龍之快速服務體系。

為擴大活動效益，更邀請歷屆5位獲得金獎的設計師，於台北街頭進行靜態展演，9月26日至10月7日在大稻埕碼頭搶先登場，10月13日至10月17日在東區地下街第二廣場接續展出。