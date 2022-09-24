民眾黨新竹市長候選人高虹安近日捲入「戰學歷」風波，網紅四叉貓更直指高靠補習上台大，引起不少人反彈。《盧秀芳中天辣晚報》23日派出記者到北市公館商圈詢問年輕人意見，其中有台大學生就認為「管太多了吧」、「補習上台大蠻正常的吧」。

《盧秀芳中天辣晚報》23日派出記者辮子妹到公館商圈詢問民眾對此事看法，有年輕人認為「炒作一個議題」、「管太多了吧」、「補習上台大蠻正常的吧，應該大家很多人都是補習上的啊」、「有補習或沒補習上台大都是她個人的事情啊，不關我們的事」。

還有台大學生表示，「自己有補習」、「她補習也是一種實力啦」、「我蠻多同學都有補習的」、「我是研究所上台大，但高中考大學不是台大，也蠻後悔自己應該高中去補一下習，其實補習不是一個錯」、「有些人補習還不一定能上台大吧」。

另外，有民眾認為，「其實大部分的人都有在補習，但假設因為補習就上台大應該不是等號」、「感覺就是要讓她(高虹安)的選民以為她很爛之類的」、「其實只是忌妒她上第一學府吧」。