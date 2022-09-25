香港四大天王之一的郭富城出道30多年來，即使後代新人輩出，仍不曾撼動他在圈內的崇高地位。想當年，1990年郭富城剛發行首張國語唱片《對你愛不完》，簡單易懂的旋律與歌詞，讓他立刻紅遍大街小巷，至今仍為大眾耳熟能詳。如今郭富城已有56歲，在社群分享昔日唱片的封面，更是勾動無數人的童年回憶。

郭富城早年18歲默默無聞時，是在香港TVB培訓下擔任舞者，後來1990年來台演出一支機車廣告，突出的形象讓他被知名唱片公司相中簽約，同年9月便發行首張國語專輯《對你愛不完》，結果唱片一推出，在台創下25萬張銷售數字，更席捲亞洲賣出100萬張唱片，當時郭富城年僅24歲，可說是成名很早。

郭富城1990年《對你愛不完》唱片在台有25萬銷量、亞洲更有100萬銷售數。(圖/郭富城 IG)

如今多年過去，郭富城與愛妻方媛婚後育有2子，日子過得溫馨美滿，這些年他轉投戲劇領域，拍攝近百部影視作品，儘管並非部部大賣，觀眾口碑多為正面評價；另一方面，郭富城也不忘答謝歌迷的喜愛，從1990年演唱《對你愛不完》後，幾乎年年舉行個人演唱會，至今場數已近百場，人氣絲毫不減當年。

郭富城1990年來辦過上百場演唱會，鮮少有人能他比肩。(圖/郭富城 IG)

近日郭富城曝光當年《對你愛不完》封面照，可見24歲的他五官俊朗、還有白淨書生氣息，一雙電眼從未停止對歌迷放電；另外他也貼出一張張演唱會照片，並在IG感性透露，由於這首歌奠定演藝圈的道路，趁著今日9月25日是當年唱片發行首日，他以這首「永遠的主題曲」，感激粉絲一路以來支持，更期許自己能以初心展望未來。歌迷們見此也對他喊道：「永遠天王」、「一直都在」、「支持你原來已到32年頭」。