女星邵雨薇外型甜美、氣質清新，憑精湛演技成為許多人心目中的女神；她與金鐘影帝吳慷仁穩定交往中，愛情與事業都十分順心。近日邵雨薇在社交平台發布10年前舊照，青澀甜美的模樣讓眾人驚呼，也紛紛叫起她當時的藝名。

女星邵雨薇昨（23）日在社群平台發文：「今天是大暑，跟這張照片無關，只是跳出來提醒我，10年過去了」，邵雨薇今年32歲，10年前當時她代言電玩遊戲「夢夢ONLINE」，22歲的她因此取藝名夢夢，照片中邵雨薇穿著藍色格子裙的學生制服，身材十分纖細，一頭清秀長髮披肩，露出些許笑容，一看就是校花等級非常漂亮。

青澀模樣讓不少粉絲直呼：「可以重穿這制服嗎？」、「好久不見的，夢夢」、「跟現在沒有差啊！」、「一樣是美人」、「夢夢啊，我的童年欸」、「好可愛喔！其實妳沒什麼變耶！只是頭髮變短了」、「想念夢夢的虎牙」，有網友還記得當時的主題曲，留言歌詞：「甩甩手再墊腳尖，就圍成一圈一個完美的圓，全部變成夢夢特派員」

邵雨薇平時偶爾會針對時事發表看法，她得知兇嫌縱火釀8死悲劇後，表示從不喜歡長篇大論去指責，畢竟家家有本難念的經，每個人都有自己的立場與難處，通常是不下評論，如同自己面對爭吵開端或意見分歧時，不免也會有情緒，但會仔細想想對自己而言最重要的東西是什麼？待答案揭曉後，情緒自然就會消失了，即便情緒當下也不要把自己帶往極端那一端，不然後悔莫及的必定是自己，引發網友共鳴。