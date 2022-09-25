香港90年代玉女明星黎姿，2008年嫁給富商馬廷強後便淡出演藝圈，改當身家百億的醫美CEO。近日她在社群平台PO坐輪椅、撐拐杖的照片，嚇壞不少網友，原來黎姿運動時傷及膝蓋，被醫生叮囑要多休息。

黎姿24日在IG發文表示，自從受傷後就在家裡休養兩個禮拜，但很多工作需要處理，今日出關後就展開馬不停蹄的一天，參與公司周年股東大會，緊接著拍攝長達大半天的工作。

照片中，黎姿化著優雅的妝容，V領白襯衫內配戴一條金色項鍊，搭配米色西裝外套和黑色皮裙，看起來很幹練，不過她坐在輪椅上開會，站立時還得拄著拐杖，令粉絲憂心；對此黎姿解釋：「由於傷勢還沒痊癒，需要用拐杖輔助慢慢行動，醫生也叮囑要小心注意，不能讓膝蓋再受傷。

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儘管如此，黎姿仍樂觀地表示：「雖然一段時間沒做運動，很慶幸體力還支持得來，應該是平日訓練有素呢！順利完成所有日程後，繼續回家乖乖休養！」

許多網友紛紛留言為黎姿打氣：「辛苦啦」、「祝願妳早日康復快快好」、「感覺你太拚了，要好好休息」，並讚美她外型一樣美麗。