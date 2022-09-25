資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，在節目爆料其父蔣孝嚴過去跟前中姐張淑娟過從甚密，引發外界譁然；面對指控，張淑娟發聲明斥不實並委託律師提告，昨（24日）有網友問到此風波，她再留言回應。

張淑娟日前被周玉蔻點名是當年「晶華緋聞案」女主角，23日透過北市議員王鴻薇發出聲明否認，並委託律師提告，請司法機關還原真相。有網友到張淑娟的臉書留言關心：「老師您辛苦了！人在家中坐～禍從天上來？最近（新聞鳥屎攻擊不斷）？資深媒體人無事生非？三人成虎？曾參殺人？以訛傳訛？實屬不該？毀人名節？壞人聲譽？造謠生事？就是為了創造電視台收視率～事前沒向當事人查證！單憑XX飯店VIP客房住宿經理（陳年舊事印象）就想～請君入甕嗎？」

張淑娟24日回覆該網友：「感謝您的支持跟鼓勵，無中生有造謠抹黑的人，都只能躲在暗處，為了收視率，無所不用其極，敬鬼神而遠之。」間接暗批周玉蔻、蔡玉真和自稱飯店住宿經理的人。

王鴻薇昨（24日）透露23日有跟張淑娟講電話，對方情緒非常火大，第一時間先發聲明、律師函自清，預定下周一會正式提告。而張淑娟將於明（26日）上午10點30分，在律師陪同下前往台北地檢署向周玉蔻提告。