一段感情的結束，就像人生的岔路。有的人因此墮落，有的人卻不斷地提升自己。其實分手後無關對錯，要的是我們在結束後的選擇。《科技紫微網》運勢專欄指出巨蟹座、摩羯座、牡羊座分手之後脫胎換骨，完全追不上，當你發現時他已超越你，後悔都來不及了。

巨蟹座

大多數的巨蟹座都很重感情，不管是因為舊情難捨，還是出於友誼的維護，他們總會選擇委曲求全、原諒對方，自己卻越來越憔悴。幸好，告別錯的對象之後，巨蟹也會看清是非，把對愛情的期待轉移到其他領域上。你會看到他們事業漸漸爬起，成為富足而有魅力的人。只要能從失敗的情感走出來，巨蟹座就能脫胎換骨，披上盔甲，乘風破浪，披荊斬棘。

摩羯座

摩羯是十二星座中最有耐心的星座，為了追求自己想要的幸福，往往能承受別人所不能承受的，甘願為愛付出，分手後也願意給對方機會，心裡想愛錯人有什麼好怕的，在經驗中慢慢找到對的人，再加上內心本身就有的強大能量，往往能找到新的人生，想做什麼就勇敢嘗試，開啟新的人生征途。

牡羊座

這個星座對感情的態度非常濃烈，非常執著於得不到和已失去的東西。但是，再怎麼愛過、傻過，狠狠受傷後，還是能夠及時抽身，畢竟愛情的失敗造成的傷害，可以使牡羊座成長，讓他們明白怎樣理性選擇伴侶才是最好的，而不是單靠直覺行動。