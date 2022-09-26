陳昊森半裸秀六塊肌，身上傷痕滿布的畫面相當吸睛。（威視提供）

張孝全、陳昊森首度攜手主電影《罪後真相》今（26日）釋出正式海報及陳昊森幕後花絮，其中一幕他半裸秀出精實六塊肌、身上傷痕滿布的畫面相當吸睛，陳昊森甚至笑稱這次傷妝量比戲服量還多！而他詮釋通緝犯太入戲，收工仍散發「壞壞」氣息，有次私下外出買菜竟遭警察盤查，也成為他難忘回憶。

以《刻在你心底的名字》深情演出圈粉無數的陳昊森，首度挑戰犯罪懸疑片，在《罪後真相》飾演從棒球明日之星淪為殺人犯的張正義，挾持名嘴逃獄只為尋覓真相。導演陳奕甫為凸顯張正義7年牢獄之災曾受欺負，設定他背上很多被毆打留下的傷疤，加上逃獄過程受傷造成的瘀青，讓陳昊森忍不住自嘲：「我這次衣服套數都比不上我的傷妝套數！」印象最深刻的就是在廢棄泳池脫衣檢視傷口的半裸戲，因上半身有大量傷疤特化，一路從中午進行到晚上，對此陳昊森表示：「其實我很感謝和享受這個過程，因為這些疤痕都各有意義，讓我可以更快進入角色心境。」

除了特化助攻，陳昊森拍攝期間常聽古典樂沉殿心情，甚至徹夜不睡營造逃亡疲累，他回憶當時在高雄拍攝，一早趁空去買菜，才走到飯店路口，一輛行經警車突然倒車，3位警察衝上前請他出示證件，陳昊森直呼：「他們超專業，馬上檢查我手機在看什麼。那一刻雖然有點害怕，但又覺得『唉唷，我好像蠻進入角色的』。」後來他趕緊解釋自己是來拍電影，但警察聽到他飾演通緝犯，立刻笑回：「難怪剛剛看你就覺得你壞壞的！」入戲狀態連警察都認證，張孝全也大讚：「昊森很認真，他會把自己放在角色裡，是會一直PUSH自己到某個狀態的演員。」

今天同步發布的電影正式海報中，也可見到張孝全身處正中央手握一塊拼圖，陳昊森、安心亞、方郁婷、鍾瑶神情各異圍繞他，似乎都在隱藏些什麼，關鍵線索看似由張孝全掌握，四周卻又搭配文案「真相不過是種選擇」、「他們的手段超乎想像」，充滿懸念的文字更加令人好奇劇情走向。陳昊森表示：「這個故事最吸引我的是探討『真相是什麼』，到底真相是我們不停挖掘、去尋找出來的那個答案，還是你心中一直相信的那個東西。」也等不及電影上映後能和影迷見面交流。電影將在10月21日至23日搶先口碑場，10月28日正式上映。