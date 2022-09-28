高雄新興區七賢一路某大樓內暗藏春色，警方日前前往搜索，果然當場查獲1對正在進行性交易的男女，由於旗下小姐們各個身材姣好，穿著火辣大膽，盤查過程中員警還趕緊拿條大毛巾讓她圍住。現場將負責人、小姐及客人全帶回警局偵訊，全案依法偵辦。

新興分局日前接獲檢舉，新興區七賢一路某大樓內疑似違法從事色情性交易，業者對外宣稱純按摩，實則媒介小姐從事性交易。由這間住商大樓因隔間多、不易查緝，經多日探查蒐證，26日凌晨喬裝前往搜索，果真當場查獲1對男女正進行性交易。現場查獲20歲林姓負責人、2名35歲及34歲越南籍女服務生，還有1名20歲的本國籍女服務生和楊姓男客，並查扣不法所得1萬2200元及帳冊。

經了解，該場所負責人林男以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣2600至3600元不等代價，與不特定人從事性交易，並從中獲取600元媒介費，旗下小姐各個身材姣好，穿著火辣大膽，令人害羞不敢直視，盤查過程中員警還拿條大毛巾讓小姐圍住身體。全案於偵訊後，林姓負責人依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，3名女服務生及楊姓男客，依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操縱。