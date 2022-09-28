自殺式左轉？有名大車司機在臉書上分享1段影片，他表示日前著大貨車行駛在路上時，疑似大車死角的關係，沒發現右前方有1輛機車閃著左轉燈要在下個路口左轉，於是當雙方在下個路口時，該女騎士竟然直接斜切左轉並減速，瞬間消失在他眼前，所幸，他車速不快，不然該女騎士恐怕成為輪下冤魂。

一名大車司機在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發文，並上傳1段16秒影片，從影片中可見，有名女騎士在大貨車的右前方外線車道，並打著左轉燈，當雙方行經快到前方紅綠燈口時，女騎士竟直接往左斜切並減速，直接消失在畫面中，大車司機緊急將車煞住。

大車司機疑似死角未發現右前方有輛機車，當兩車在下個路口時，騎士一個左轉差點成輪下冤魂。（翻攝自臉書職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

而這名大車司機也抱怨，「大姐(女騎士)妳騎在我車子的死角，等我在前面車頭的鏡子看到妳的燈光時，不到一秒的時候已經撞下去了，快撞時候你還煞車，警察跟路人都說，早一秒撞妳直接捲進去我車底，晚一秒撞妳在我後輪變肉醬，還好當時我車速不到30公里，還好我側邊鏡頭有拍到一切，不然又是大車的錯，旁邊葬儀社的大姐跟救護車也一直說真的好險」。

影片一出，網友紛紛留言表示「勇敢的神經大條的大姐」、「這是拿神祖牌駕照騎車的」、「看到方向燈先輕按喇叭，讓她知道後面有怪獸」、「司機是高危險的工作，大家要小心」、「旁邊葬儀社原本都已經準備出來接生意了」、「自殺式左轉」、「真的不要出來害人啊大姐」、「到底是什麼神主牌式騎法啦」。