前台視女主播張宇，2017年嫁給TutorABC副總裁劉彥谷，同年產下長子「蹦蹦」，2019年生下二寶「跳跳」，近期她重新回到螢光幕前，加入小S節目《小姐不熙娣》成為班底成員，並時常透過社群平台分享生活；張宇近日帶著小兒子出門，不料目睹一位老人不慎跌破頭，當下鮮血直流，張宇和許多路人紛紛伸出援手，最後張宇因要接小孩放學先行離開，但老人家無助的眼神卻讓她無法忘懷。

張宇今（2）日帶著小兒子出門，一個白髮老人搖搖晃晃迎面走來，看起來有90歲高齡，不料行徑途中老人似乎是肌肉無力往前摔，張宇一手牽著孩子，一手衝過去抓住老者，沒想到對方摔倒的力度太大，是以昏倒的衝勁在往前摔，臉砸進路邊的磚頭，讓張宇嚇到大喊：「伯伯跌倒了！」

張宇再度伸手攙扶，對方也很努力想要站起來，卻腳步踉蹌，「看起來是暈眩或是肌肉無力」，扶老人先坐下等待醫療救援時，老先生的額頭鮮血直流，張宇仍心有餘悸「一直滴一直滴，他看起來非常虛弱無助」，詢問老先生家人電話，張宇幫忙打過去卻是忙線中，陸續有人遞上衛生紙擦血，但老人看起來很無助，瞬間像不知所措的小孩，她判斷對方沒有失智，「只是對自身的衰老無能為力，抿嘴沈默的眼神看起來很哀傷」。

周圍有人伸出援手，張宇想起還要去接兒子，於是就先離開，回到家後卻忘不掉老先生空洞的眼神，一直牽掛到半夜，擔心對方是否有安全回家；張宇事後回想：「我覺得家裡有長輩要注意，年紀太大就跟孩子一樣脆弱，會莫名其妙跌倒，根本不能讓他單獨跑出去」，她倡導要靠運動訓練肌力，兒子們得知這個插曲也暖心表示：「麻麻（麻麻），以後妳老了，我們不會把妳一個人丟在路上」。