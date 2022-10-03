許多人以模仿好萊塢巨星為樂，有些人甚至可以外表與造型與本人極為相似，讓人無法分辨。最近有一群少女粉絲到沙灘玩耍，以為遇到的是巨石強森，在對方主動要求合影下，還有一名少女興奮到咬胸，結果只是長得很像的網紅。

抖音「therockbrasileiroo」擁有41萬粉絲，本身就是巨石強森的大粉絲，他以模仿巨石強森為名，連身材和造型都做到與偶像神似，日前他更新一段影片，影片中可以看見他被一群少女圍住，少女們瘋狂對著網紅尖叫「我愛他」、「巨石強森，德威恩巨石強森」，還有一名女子咬住他的胸肌，而他只是笑笑得沒說什麼。

影片曝光後引起討論，許多人都猜測少女們應是將「therockbrasileiroo」認成巨石強森，才會那麼興奮對著鏡頭頻喊巨石強森的名字，更多人關注的點是咬胸女子的瘋狂行為，網友紛紛笑倒，「女孩，他不是巨石強森」、「他不是巨石，他只是顆石頭」。