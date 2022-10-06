輕軌高雄美術館園區至C24愛河之心站5日正式通車，高市府「緊看邁」系列短片6日推出新片，透過Pizza少一片、月亮缺一角、機車輪胎缺一塊的擬物化手法，強調輕軌應該成圓，並宣示未來會持續以2年拚4年的效率，力拚在明年底讓環狀輕軌成圓。

影片中，小男孩掀開紙盒，卻發現核中的Pizza少了一片，男孩難掩失落神情；男孩搭乘機車時也因為後輪缺了一角無法繼續行駛；男孩拿著仙女棒抬頭仰望天空，明月卻也缺了一角，讓他相當無奈，以擬物化手法訴求輕軌就應該要是圓的。

高市府表示，推動綠色交通、加速輕軌成圓、完整公共運輸路網是高雄市民的期待。高雄市長陳其邁上任後，團隊謙虛傾聽民意、面對問題，積極溝通、集結各方專家提出9項優化調整方案，包括將輕軌美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向2車道通行，並額外增設3.5米人行步道，馬卡道路轉美術館路轉彎半徑到50公尺，減少行經轉彎段的噪音，以及「以站就樹」不只帶來夢幻氛圍，更能降低噪音。

高市府指出，他們以「2年拚4年，高雄動起來」的理念，找出解決問題的方法並尋求共識，力拚實現輕軌成圓。2021年分別達成大南環段（C32-C1-C17）及C17-C20路段通車，2022年10月5日通車路段延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站，高雄環狀輕軌可望於2023年底全線通車。

高市府說明，環狀輕軌路網正式成圓後，將與捷運紅線、橘線、台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，並搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，打造高雄成為宜居宜遊的綠色永續城市。