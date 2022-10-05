「最美輕軌，試營運啓航！」高雄市長陳其邁今(5日)在臉書發文表示，在他上任後，輕軌復工是最重要的任務。過去輕軌曾停工兩年，他上任之後兩個多月，盡力協調、溝通，以最大共識，提出9項改善方案。如今龍貓隧道1年多就完工，輕軌試營運啓航，C20-C24有五個車站，可說是串連整個捷運、輕軌，最重要也最關鍵的一段，希望給高雄市民帶來更便利的生活。

陳其邁表示，其中龍貓隧道，是因將輕軌的路線北移誕生；島式月台改側式月台，多出空間給車道，大幅度地降低對於交通的衝擊。再加上交通環境動態模擬多次的試算，就立即恢復興建。從前年到現在，一年多的時間就完工，要感謝所有捷運局同仁與工程人員的努力。

「這也是我們的態度」，陳其邁說，當重大建設碰到問題的時候，不迴避，直球對決拿出解決問題的方法，才能讓交通建設一項一項能夠往前走。假如碰到問題，就放在那邊蹉跎，問題不解決、又沒有下決定的話，很多重大建設都沒有辦法繼續往前走。

陳其邁強調，「輕軌成圓」為什麼重要？因為這是交通平權、綠色交通的一段路。代表不管富有貧窮、住在城市或鄉下、山上和海邊，都能有公平使用交通運具的機會。而路線涵蓋醫院、美術館，因此也和文化平權、生活與醫療平權有關，市府團隊全力促進。

「捷運四線齊發，短短的兩年，今年1月紅線延伸到路竹已經動工。」陳其邁發表交通願景指出，年底，捷運黃線也預計動工。捷運林園線，從提出可行性評估、到行政院核定，以平行作業方式，加速籌設速度。今天最開心的應該是捷運局的同仁，終於可以向長期推動的夢想，再前進一步，也感謝所有的市民一起努力，交通建設持續推進，希望帶來更便利的生活。