九合一大選倒數，各陣營參選人把握時機造勢宣傳，台北市議員徐巧芯卻被民眾目擊宣傳車「巧芯號」鬼切違規左轉。網友將行車紀錄器影片上傳至臉書，發文直酸「巧芯巧芯衝第一」，台北市警方證實已接獲檢舉，將開罰最高1800元。

徐巧芯的宣傳車從外側車道往內連切兩車道左轉。(翻攝臉書翻轉台灣交通違規交流平台)

有網友在臉書社團「翻轉台灣交通違規交流平台」分享一段行車記錄器影片，從畫面中可以看到，徐巧芯的宣傳車行駛在大安區基隆路二段時，突然從外側車道往內連切兩車道左轉，後方的車輛看到後狂按喇叭，網友諷刺寫下「摁，我們回去再說」、「巧芯巧芯衝第一」。

徐巧芯看見影片後也坦承是自家工作人員開的車沒錯，「是助理開車沒有注意，很抱歉！」，目前已經請同事提醒，並要求未來開「巧芯號」要更加「溫良恭儉讓」。

北市警方表示，本案經查民眾已向檢舉專區系統檢附違規影像資料檢舉，經審認該車於基隆路二段欲左轉嘉興街時，其變換車道之行為，因有壓到路面雙白線，已違反道路交通管理處罰條例48條違規變換車道，本案已依法逕行舉發，移請裁罰機關裁決所處罰新台幣600至1800元罰鍰。