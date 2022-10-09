江啟臣、趙天麟、鍾小平、許淑華、洪孟楷及黃捷，3位立法委員及3位市議員日前參加衛視中文台《歡樂智多星》全新企劃特輯「菁英爭霸賽」，6人拆成3組進行1對1秒殺對決，江啟臣對決趙天麟、許淑華PK鍾小平，形成另類的「藍綠對決」，也難得看到政治人物輕鬆的一面。

江啟臣、趙天麟、鍾小平、許淑華、洪孟楷及黃捷等人，本來以為是抱著輕鬆的心情來上節目，進行搶答時才發現完全不是這麼一回事。其中江啟臣與趙天麟這組，當第一題問到「台灣護照很好用，根據外交部公告，國人前往什麼國家是免簽的？」 兩人都只花4秒就選按答案，讓胡瓜笑問萬一錯了怎麼辦？讓答案不確定的兩人只能尷尬笑笑帶過。

還好公布答案後兩人都答對，讓趙天麟當場鬆一口氣：「還好！我們兩個都外交委員會的，沒有漏氣。」看到兩人認真答題卻又怕答錯的神情，主持人胡瓜笑說：「心裡想說上節目來輕鬆一下，結果回去很後悔。」讓趙天麟認同地說：「這比上政論節目還緊張。」

而同為台北市議員的鍾小平與許淑華兩人對決時，一旁曾任國民黨主席的江啟臣對鍾小平開玩笑地說：「如果輸了開除黨籍。」沒想到下一題鍾小平意外猜對，讓他回頭跟江啟臣喊話：「報告主席猜到了，不要開除我。」讓全場哄堂大笑。該集將於明（10日）晚間7點在衛視中文台播出。