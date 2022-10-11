費城人奮勇殺進國聯分區系列賽，球團11日宣布與代理總教練湯姆森（Rob Thomson）簽下兩年合約，正式成為球隊總教練！前任總教練吉拉迪（Joe Girardi）在開季繳出22勝29負之後遭到閃電開除，當時還是首席教練的湯姆森臨危受命，接著率隊打出優異的65勝46負，不僅重返暌違11年的季後賽，還在外卡戰扳倒了國聯中區冠軍紅雀。

湯姆森的好表現讓費城人等不到球季結束就先行封賞，根據球隊官方描述，他是個辛勤工作的人，早晨天還未亮就進入辦公室，對於盈千累萬的數據他都細心掌握，密切注意球員每日的身體負荷量。

吉拉迪是前任洋基總教練，因為長年沒打進世界大賽而被換掉，他2020年球季開始執教費城人，兩年多累積132勝141負。本季球隊表現不佳的時候，吉拉迪還以為自己很穩，結果高層把他和教練助理一起炒掉，交由湯姆森暫代。湯姆森算是吉拉迪的弟子，他在吉拉迪手下做了10年，從洋基跟著到費城人，今年終於熬出頭。

湯姆斯上任之初，費城人16戰贏下14場，迅速穩住軍心，即使後面出現重大傷兵他也有辦法應付，讓球隊一躍成為國東第三號勁旅。以代理總教練身分打勝外卡戰之後，球團決定讓湯姆森以總教練身分率軍挑戰衛冕軍勇士。