吳皓昇日前帶老婆文汶拍攝孕婦寫真。（民視提供）

吳皓昇日前帶老婆文汶拍攝孕婦寫真。（民視提供）

文汶拍攝孕婦寫真。（民視提供）

吳皓昇被懷孕中的老婆文汶稱讚是神隊友。（民視提供）

藝人吳皓昇忙拍攝8點檔《市井豪門》，劇中大享齊人之福的他，戲外是寵妻魔人，日前與老婆文汶合體拍攝孕婦寫真。吳皓昇心疼文汶的孕期真的很辛苦，吃什麼就立刻吐什麼，大嘆「女人真偉大」。文汶則說雖然吳皓昇忙拍戲，但回家一定會先幫她按摩，讓她減緩身體不適，大讚「有神隊友老公，孕期的不順都拋到腦後。」

文汶預產期是11月底，吳皓昇表示，老婆懷孕後會孕吐不適，到現在也無法開車跟走路，連拍孕婦寫真也是「ㄍㄧㄥ」全場，希望她孕婦的最後一哩路再加油，也很期待女兒「模模」的到來。

文汶說孕婦媽媽情緒真的起伏很大，尤其很容易走心，幸好吳皓昇忙拍戲之餘，也給她滿滿安全感，加上很多親朋好友的關心，可以讓她的副業「猴爺」繼續經營，安心待產。

吳皓昇劇中飾演的李有志，周旋在大老婆陳仙梅跟小三楚宣當中，想兩邊討好，卻引來許多觀眾謾罵留言，還有很多人妻大罵角色「超廢男主角」、「李有志根本就是媽寶！」，也有不少觀眾肯定吳皓昇把軟爛男主角演得超神，「演技派，把不負責任的態度演到位」、「就是一坨軟爛男人」。吳皓昇透露演出李有志的確很考驗，尤其角色婚內出軌的揪心、衝突及無奈，讓他每次拿到劇本要先做很多功課，直呼很燒腦！他說幸好只是戲，也可以理解觀眾的怒氣，「歡迎來罵，我還頂得住」。