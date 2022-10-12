現年46歲的香港女星梁詠琪，近日主演電影《反起跑線聯盟》入圍釜山電影節亞洲內容獎的最佳女主角獎，昨(11日)她受邀出席頒獎典禮，穿著一襲黑色抹胸禮服，氣質的天鵝頸圍有黑色荷葉蕾絲邊，使她整個人不僅高雅大氣，又宛如黑天鵝般低調卻優雅，儘管最終由《非常律師禹英禑》朴恩斌奪后，仍引起關注。

梁詠琪出道已27年，在歌唱和戲劇取得亮眼的表現，世界各地都有舉辦演唱會，也出演多部經典電影佳作，像是《流氓醫生》、《向左走向右走》等作品口碑多半不錯，近期她則受邀來台出演恐怖漫畫大師伊藤潤二改編作品《聰明鎮》，日前已殺青。至於這次如圍釜山影展的港劇《反起跑線聯盟》則已在今年上半年播畢，她在劇中飾演陪伴小孩的全職媽媽，盼女兒贏過家境本就在起跑線的有錢同學，精湛演技給人深刻的印象。

梁詠琪穿上黑色抹胸禮服，配上珠寶首飾看上去高貴耀眼。(圖/梁詠琪 IG)

梁詠琪禮服外披上亮面長袍，也讓她的身形更加修長好看。(圖/梁詠琪 IG)

10日梁詠琪參加完釜山影展後，PO出多張紅毯上的黑色禮服的照片，可見她散發出貴氣優雅的氣質，梁詠琪也寫下心得表示，距離上次參加影展已是2018年的時候，能入圍最佳女主角已深感榮幸，也和多位韓國大咖演員宋康昊、姜棟元、宋康昊合照，並不忘答謝韓國粉絲，也說能見到他們很開心。

儘管入圍女主角的梁詠琪未獲獎，仍和南韓大咖演員宋康昊(左)和朴海秀(右)拍照。(圖/梁詠琪 微博)

粉絲們見到梁詠琪一身又如黑天鵝的絕美打扮都被迷暈，在留言區刷下一排崇拜心得：「真是美到沒邊界」、「氣質輾壓全場超美的」、「連真實狀態也都這麼美」、「太美了高貴女神」、「女神沒顯老，我卻老了」、「看到詠琪參加大型活動，老粉老淚縱橫」、「女神的美貌無人能及。」