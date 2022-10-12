台北市立動物園大貓熊「團團」多項腦脊髓液檢驗和腦部MRI結果出爐，已排除腦血管病變或感染所造成癲癇問題；園方表示，團團在10月1日服用癲癇藥物，評估食慾和藥物反應，如果穩定下周二有可以出來見客。

園方指出，雖然團團診斷結果已排除腦血管病變或感染所造成的癲癇問題，但因腦炎或腦部腫瘤引發的可能性則需要釐清，不過，獸醫室主任賴燕雪表示，不排除懷疑是炎症或腫瘤，就像人類如果是壞死性腦炎，也是要檢測。

此外，賴燕雪說，如果腫瘤要做確認，還有做進一步的定位採檢，在腫瘤部分大貓熊的腦結構研究，並沒有類似的作法做處理，如果針對炎症或腫瘤現在對團團做採樣，對他來說也是很高的風險。

至於有醫學專家認為，團團的壽命只剩半年；對此，動物園發言人曹先紹表示，那是人發生腦部腫瘤的評斷，至於團團壽命多久，沒有相對的文獻，並沒有針對壞死性腦炎或腫瘤有案例存在，無法肯定團團會活多久。

至於是否跟陸方溝通，園方表示，有與陸方做溝通交流藥物和後續癒後的狀況，但每隻貓熊的診斷結果都不太一樣，團團跟臥龍這塊有用藥交流和排除不太適用的部分，這交流都有獲得寶貴的資料。

被問到大陸專家是否可能來台替團團做診治，曹先紹說，聯繫很順暢，更不用說現在的科技，都能快速的提供資訊。也能透過視訊會議討論。

曹先紹指出，現階段團團的狀況，不至於需要大陸專家，除非有必須要動手術的狀況，有高手在現場操刀會比較安心，但目前醫療並沒有立即需求。