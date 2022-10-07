【LIVE直播】公費清冠一號使用對象 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，今個案數再度突破5萬例，達到5萬710例，另增69例境外移入、52例死亡個案。今日死亡個案均為40多歲以上，其中1名男子突然意識改變，數日後就因腦炎過世。中央流行疫情指揮中心表示，目前疫情仍處在高原期，下周就是國慶連假，預估假期之後可能會升高。

疫情監測組組長周志浩表示，今日本土個案和之前幾天數目差不多，但是比起上周同期增加，還處於高原期。昨發言人莊人祥表示，由於系統出現異常，昨日確診數有低估情形，今日確診數會較高。指揮官王必勝今日表示，2日確診數平均看來介於4.7～4.9萬之間，疫情還處在高原期，下周連續假期之後可能會升高，目前判斷還在高原期的波動，會持續觀察。

今日本土個案以新北單日新增1萬378例居多，其次依序為台中6248例、桃園5603例、台北5395例、高雄4970例、台南3535例等；境外移入個案則分別自美國、中國大陸、泰國、土耳其、南韓、新加坡及越南等入境。

中重症比例。（圖／指揮中心提供）

與此同時，國內今也新增228例中重症，其中178例中症、50例重症，其中包含1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）11歲男童，從確診到發病間隔125天，創下國內最長紀錄。

醫療應變組副組長羅一鈞說，男童無慢性病、曾接種1劑疫苗，5月14日確診新冠肺炎，8月20日接種1劑疫苗，9月初曾因EB病毒感染合併頸部淋巴腺炎住院，出院後，於9月16日起發燒、頸部淋巴結腫、腹瀉、喉嚨痛、全身皮疹、口腔潰瘍，9月19日至門診，懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉，9月25日出院。目前兒童重症累計239例，其中MIS-C154例，死亡則維持35例。

今日死亡個案共有52例，均為40多歲以上，其中1例40多歲男，曾接種3劑疫苗，無慢性病史。9月下旬咳嗽有痰3～4天，當時快篩陰性，9月24日突然意識改變、運動不協調，緊急送急診，當時PCR陽性確診，出現全身抽搐，電腦斷層顯示腦水腫、疑似腦炎，緊急收住加護病房，使用瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，仍因腦壓升高、休克等併發症，不幸於10月3日過世，死因為新冠病毒引發的腦炎，及癲癇重積。目前國內共累計678萬2664例確診、1萬1389例死亡，致死率為0.16％。