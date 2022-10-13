曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋判刑8月定讞，近日將前往宜蘭監獄發監執行。國民黨台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱今表示，太陽花學運領袖不是為了生計投靠民進黨，就是忙著面對各種刑責，當年太陽花運動的訴求，還有幾個人記得。

高揚凱今(13日)在臉書粉專貼文表示，這兩天有一個關於太陽花社運人士的新聞，曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年因為在座車上強吻年輕女子，上個月遭到最高法院依強制猥褻罪判刑8月定讞，近日將前往宜蘭監獄發監執行。

高揚凱接著指出，太陽花運動可說是攻擊當時的國民黨，幫助民進黨取得執政最有力的幫手。當初這些人，一個個打著正義的旗幟，以學生的身分，佔領立法院長達月餘，美其名是監督政府，但是這些年過去了，他們的訴求不見了，正義之聲紛紛消失，太陽花運動的重要人物也一個比一個走鐘。

高揚凱質疑表示，所謂光鮮亮麗、正義凜然的太陽花運動領袖，8年過去後紛紛惹上牢獄之災，然而當年太陽花運動的訴求，還有幾個人記得，當時的年輕人，現在都已步入壯年，他們的生活有比較好過嗎？低薪、高房價、台灣失去國際競爭力，這些現況有改善嗎？

高揚凱接指出，台灣被空轉掉的時光再也回不來，既得利益者民進黨依舊把持著政權，靠著監控媒體、操作網軍，攻擊反對者，民進黨做的事，基本上跟當年太陽花運動所說的「黑箱」無異。但是這些人恐怕自顧不暇，不是為了生計投靠民進黨，就是忙著面對各種刑責，所謂的「反黑箱」、「公平正義」，通通成了過眼雲煙。