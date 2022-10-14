女星朴慧秀在2021年2月底，被爆出過去涉嫌為校園暴力加害者。雖經紀公司已出面否認，然而爭議越演越烈，其與NCT在玹主演的新劇《Dear.M》也受影響，最終取消了電視播放，在海外先一步上架。近日，她現身於釜山電影節，被視為是復出的第一步，沒想到此舉惹怒指控她霸凌的同學，幾位同學一起接受韓媒訪問，直言：「她欺負同學是事實」。

韓劇《Dear.M》的播出也受到影響。（圖／翻攝自IG）

朴慧秀消失近2年於大眾面前現身，近日出席釜山電影節《你和我》的官方行程活動，並主動提起過去霸凌風波，表示：「我目前不再逃避、正在努力面對、解決中，再等我一下，到狀況整理完畢後，會再跟大家仔細說明。」然而，這番話卻不被受害者們接受，他們一起接受韓媒採訪回應了。

據韓媒報導，昔日被她霸凌的同窗們聚集，以「朴慧秀受害者聚會」的名義接受《體育世界》的採訪。其中，受訪者指出：「對朴慧秀堂堂正正的態度感到生氣。」他表示看見朴慧秀提到：「我現在正在努力解決問題，而不是迴避它。」一事非常生氣，並表示：「我沒有隱瞞真相。朴慧秀的霸凌是事實，而且可以肯定。」

受訪者直言：「其他過著日常生活的受害者們在看到這則消息時也非常沮喪。這樣復出真的對嗎，我們想要的是她向每一位受害者正式道歉，這有這麼困難嗎？」並強調：「我們沒有原諒。」

然而，過去面對遭朴慧秀霸凌者的指控，朴慧秀所屬經紀公司Sim Entertainment表示「全都不是事實」並提告。朴慧秀也在社群平台上發表兩篇長文回應。如今時間已過去一年，雙方訴訟還未有結論。如今朴慧秀與受害者們各執一詞，霸凌案陷入「羅生門」，在韓網掀起正反議論。

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