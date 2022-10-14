67歲作家苦苓今年初自曝被3病纏身，讓他一度想輕生，甚至已經提前交代好後事，幸好一個月後再做檢查，所有數值恢復正常，他也宣布自己變回「健康老人」。今(14日)稍早，苦苓突然宣告臉書和Podcast節目要停更，主因是他身心狀況不佳，他受訪透露是因為從冰島回台後憂鬱症復發，目前正在吃藥控制。

苦苓結束和第一任妻子蘇玉珍的婚姻後，2015年梅開二度與小9歲的女友黃楚軒（Jessy）結婚，Jessy外型甜美又有氣質，加上善解人意的個性，讓苦苓對太太愛護有加，日前更因疫情趨緩砸大錢到冰島旅行，苦苓本月初回台後，就常分享在冰島的遊記，沒想到今稍早他「畫風大轉」，突然表示因狀態不佳要全面停更，讓人擔心他是否身體又出問題。

相當不避諱談生死的苦苓，今年初拋出震撼彈，透露自己鬼門關前走一遭，不僅肝臟長了14.5公分的腫瘤，還發現400萬個B肝病毒，及多年來的憂鬱症纏身，種種噩耗讓苦苓一度以為活不久了，開始對太太交代後事，不僅交出千萬保單，還用Jessy名義在高雄買房，他面對眾人的關心自嘲像是辦了場「生前告別式」，幸好一個月後再做健檢，數值都獲在標準範圍。

今苦苓宣告要停更休養，據《三立新聞網》報導，苦苓受訪表示疑因從冰島回來台灣防疫戴口罩的生活落差太大，讓苦苓憂鬱症復發，先前的耳鳴、嘴鹹、疲累症狀變更加嚴重，但他已經看了醫生，也在吃藥控制中，已經接的工作會履約實行，計畫至少休息一個月，比起病情，他更擔憂Jessy，表示外界都擔心病患，但陪病者的狀況更需要注意。

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