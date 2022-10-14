小甜甜現在重心都在女兒上。（鄭宜熏攝）

小甜甜（張可昀）和謝忻原本是好姐妹，2人先前一起出席新戲記者會幾乎零互動，讓姊妹倆感情生變的傳聞甚囂塵上。小甜甜今（14日）出席第22屆圓缺之間身心障礙者影展，先前談及謝忻就表示沒什麼好回應，今也低調沒多談，但對於當天的新聞，她說：「我到現在還是覺得很荒謬。」

小甜甜還原當天記者會狀況，表示在戲裡演馬國畢老婆，座位卡在飾演姊妹的謝忻、郭雅棠中間，兩人講話都會跳過她，沒問她問題時就跟馬國畢聊天，「新聞怎麼會變這樣，我也覺得蠻妙的。」還說老公看新聞時還笑虧媒體的影片加上配樂很好笑，她自己倒沒把此事放在心上，心情絲毫不受影響。

小甜甜坦言生女兒「米苔目」之後，朋友圈確實有改變，以前跟王少偉、王宇婕等人每天黏在一起，但王少偉也能理體諒她的「不一樣」，慢慢不打擾她，除非她特別約王少偉，或他想看小孩，才會短暫相約，開玩笑說：「就真的像他（王少偉）講的，他就是工具人。」

小甜甜自認當媽後「很多事情都變得不在乎」，以前很容易對一些小事情悲傷、難過，現在完全不會，重心全在小孩上，「我自己都沒想過我當媽媽會這麼誇張。」透露得了「分離焦慮症」，出門工作前得跟小孩互動很久，雖然很想替1歲3個月的米苔目添手足，但考量身體狀況，所以第2胎計畫暫緩。