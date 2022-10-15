睽違11個球季後再度於自家主場迎接季後賽，費城人今日在分區系列賽第3戰中火力全開，荷斯金斯(Rhys Hoskins)、哈波(Bryce Harper)都有著全壘打演出，再加上先發投手諾拉(Aaron Nola)繳出無責失分好投帶領下，費城人以9比1大勝勇士，將衛冕冠軍勇士逼到絕境當中。

勇士今日推出史崔德(Spencer Strider)掛帥先發，本季例行賽面對費城人，史崔德在21.1局中僅丟3分責失，本季對戰防禦率低到只有1.27，不過史崔德9月中旬進入傷兵名單後就未曾出賽，勇士仍大膽啟用這位沒有季後賽經驗的菜鳥。

投了2局好球後，史崔德在3局下徹底炸開，包含荷斯金斯的全壘打在內狂丟5分，上場接替的迪倫李(Dylan Lee)也無法止血，再被哈波擊出陽春砲，費城人單局轟下6分也提前確認了比賽勝負。

Rhys Hoskins with one of the most disrespectful pimp jobs ever @BarstoolPhilly pic.twitter.com/3DHULEMALH — Barstool Sports (@barstoolsports) October 14, 2022

Bryce Harper just hit that to ATLANTA @BarstoolPhilly pic.twitter.com/kjcRo4KLti — Barstool Sports (@barstoolsports) October 14, 2022

自2015年後一直支撐著費城人先發輪值的諾拉近期狀態火熱，本場力繳6局6K的好投，被打出5支安打僅丟掉1分非自責分，包含例行賽最後一次登板面對太空人，諾拉已經連續3場比賽沒有任何責失分的紀錄。

費城人7局下半再添3分，終場以9比1擊退勇士，拿下了系列賽聽牌優勢，勇士已表定第4戰將由莫頓(Charlie Morton)銜命先發，不過他在本季例行賽面對費城人的表現不是太好，5場比賽當中有3場丟掉4分以上的分數，對戰防禦率高達5.47，至於費城人仍尚未公布先發人選。