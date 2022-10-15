英國王后卡蜜拉的朋友透露，要是哈利在即將出版的大爆料式回憶錄中，破壞性地攻擊她，那身為國王的查爾斯很可能不會邀他們出席加冕典禮。
據《野獸日報》（The Daily Beast）報導，這位朋友指出，就某方面來說，近20年來，查爾斯所做的一切，都在於讓大眾接受卡蜜拉。「他愛她，對她極端保護，沒有她不行。」
縱使是已故女王，最後也接受了這點。這位朋友強調，哈利攻擊查爾斯是一回事，他還能忍氣吞聲，但要是哈利在書中猛烈攻擊卡蜜拉，逼迫他選擇，無疑他會選擇卡蜜拉。
儘管白金漢宮拒絕評論，但宮內消息人士說，加冕典禮的賓客名單仍有待確認。有鑑於哈利保證，個人回憶錄將對自己的人生「徹底坦白」，因此似乎不可能想像，他會不提破壞查爾斯和母親黛安娜婚姻的卡蜜拉。
黛妃生前曾向著有《黛安娜傳》（Diana: Her True Story）的王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）坦言，她認為卡蜜拉絕非無辜的旁觀者，而和查爾斯一樣，都要對持續外遇負責。
黛妃曾透露，婚前卡蜜拉約她吃午餐，問她婚後會不會和查爾斯一起去打獵，但她說不會。後來黛妃才恍然大悟，原來卡蜜拉把查爾斯打獵的嗜好，當成兩人維持關係的管道。
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