預料哈利將在大爆料式回憶錄中提及查爾斯摧毀和黛妃婚姻的三角戀

英國王后卡蜜拉的朋友透露，要是哈利在即將出版的大爆料式回憶錄中，破壞性地攻擊她，那身為國王的查爾斯很可能不會邀他們出席加冕典禮。

據《野獸日報》（The Daily Beast）報導，這位朋友指出，就某方面來說，近20年來，查爾斯所做的一切，都在於讓大眾接受卡蜜拉。「他愛她，對她極端保護，沒有她不行。」

縱使是已故女王，最後也接受了這點。這位朋友強調，哈利攻擊查爾斯是一回事，他還能忍氣吞聲，但要是哈利在書中猛烈攻擊卡蜜拉，逼迫他選擇，無疑他會選擇卡蜜拉。

儘管白金漢宮拒絕評論，但宮內消息人士說，加冕典禮的賓客名單仍有待確認。有鑑於哈利保證，個人回憶錄將對自己的人生「徹底坦白」，因此似乎不可能想像，他會不提破壞查爾斯和母親黛安娜婚姻的卡蜜拉。

黛妃生前曾向著有《黛安娜傳》（Diana: Her True Story）的王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）坦言，她認為卡蜜拉絕非無辜的旁觀者，而和查爾斯一樣，都要對持續外遇負責。

黛妃曾透露，婚前卡蜜拉約她吃午餐，問她婚後會不會和查爾斯一起去打獵，但她說不會。後來黛妃才恍然大悟，原來卡蜜拉把查爾斯打獵的嗜好，當成兩人維持關係的管道。