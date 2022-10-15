暨大的中區戶外探索教育中心設置低、中、高空的探索教育設施。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

蔡培慧穿戴防護裝備，在指導員的引導下體驗繩索、空中單車等項目。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧任立委時得知居民盼望有共融公園，當時暨南國際大學校長蘇玉龍欣見校方發揮社會責任，願提供場地、師資，由埔里鎮公所提出地方創生計畫，蔡培慧向教育部體育署爭取前瞻補助2800萬元興建戶外探索教育中心，15日完工啟用，成為中部山野教育、探索教育的重要場域。

暨大的中區戶外探索教育中心設置低、中、高空的探索教育設施，如翻山越嶺、蜘蛛網、飛越毒龍潭等低空設施，蔓藤路、高空獨木橋、巨人梯等高空設施，未來透過團體探索活動，提升學習樂趣，也促進人際互動與溝通。

蔡培慧穿戴防護裝備，在指導員的引導下體驗空中單車等項目。蔡培慧說，過在她舉辦地方座談，得知家長希望埔里能興建符合探索教育、共融遊戲的場域，礙於鎮內無合適的國有地能夠興建，所幸當時的暨大校長蘇玉龍願意提供場地、師資培訓，而埔里鎮公所團隊提出創生計畫，再由她相中央爭取補助，才有這麼棒的探索場域。

埔里鎮長廖志城指出，他陪著蔡培慧四處拜訪與尋覓，找不到合適的場地，他們一度很懊惱，所幸暨大願意提供場地並承諾培育相關人才，代表埔里鎮民傳達感謝之意。

南投縣議員陳宜君議員則說，感謝各方多來為共同目標奔走，現場看到探索設施的啟用，非常感動。

暨大現任校長武東星表示，實踐社會責任，一直都是暨大的首要目標，非常樂意與地方攜手合作，推動戶外冒險與山野教育，並配合特色運動課程，舉辦寒暑假戶外探索教育營隊，甚至納入運動觀光行程，提供多元的戶外遊憩體驗。