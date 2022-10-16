關於高端是「第二座護國神山」說法，現在相關人等紛紛走避。但臉書粉專「逆風的烏鴉」PO出一篇「第二座護國神山考」，指出包括副總統賴清德、前副總統陳建仁、名嘴黃澎孝、財信傳媒董事長謝金河、立委林靜儀等不少知名人士都曾喊過相關口號。他強調擺在眼前的事實，是除了賴清德，其餘發言都發生在爭議焦點是在高端身上之時，從制定EUA規定、高端解盲、高端通過EUA，都是如此。

「歷史會留下紀錄，到底誰先喊的，資料很容易找到。」逆風的烏鴉指出，根據找到的資訊，最早把疫苗喊成「第二座護國神山」的是賴清德。2021年2月17日，賴清德參訪國光生技、高端疫苗和聯亞科技，致詞時說「以國家戰略的方向來看，台灣需要有國內的疫苗廠商，除了對生物科技產業有所幫助，更希望有一座疫苗的護國神山」。同年4月28日，陳建仁也公開表示，高科技產業成台灣的護國神山，「現在將輪到生技產業」。

到了去年5月，各方開始批評政府要用免疫橋接通過本土疫苗的EUA，各方批評不斷，又開始冒出「護國神山」說法。如5月27日，由橘轉綠的名嘴黃澎孝在臉書上說，「唯有厚植本國疫苗的研發生產能力，才是終結疫病，以及面對未來國際生物戰的陰影下，最有效的護國神山」。

直接點名「高端」是下一個護國神山的，是謝金河。(2021年)6月9日，高端解盲在即，謝金河以「等待高端，台灣需要另一個護國產業」為題撰文，說台灣除了半導體的護國神山，還需要一個護國產業，就是「疫苗連結出來的生技產業」。

2021年7月19日，高端獲得EUA，林靜儀第一時間在臉書表示這是「台灣第二座護國神山」，「台灣醫療生技產業發展里程碑」，直說自己好興奮、好感動、掉眼淚。這應該是對高端是「台灣第二座護國神山」最赤裸的表態。

未隔幾天的7月27日，矢板明夫接受周玉蔻專訪時，也說「台灣的國產疫苗能夠真正走向世界，將變成台灣第二座護國神山。」8月12日，正值高端疫苗的採購受各方批評之際，所謂的「野百合世代」召開「我們支持台灣疫苗」記者會，與會的學者具體喊出「別讓抹黑阻擋國產疫苗成第二個護國神山」的口號。