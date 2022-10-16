尼莎颱風來襲，公路總局表示，至今日晚上6點為止，預警性封閉台8線關原至天祥、台20臨105線天池~向陽路段等2處。

根據公路總局道路災情統計，今日預警性封閉路段包括：台8線關原至天祥路段114K＋600~167K＋100，今日下午5點起只出不進，晚上6點30分道路封閉，預計明日中午12點視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施。

台20臨105線天池至向陽路段25K~44K也預警性封閉，預計明日下午5點解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業。由於18日是星期二，本來就不開放，故開放時間是19日星期三早上7點。

災阻路段包括台7線大曼路段47K-50K，因現場坍方阻斷封閉，預計18日12點搶通，惟現場仍須經評估安全無虞後開放通行。另台7線英士路段86K＋500~87K＋300有3處現場持續坍方泥流，道路雙向阻斷無法通行，預計明日12點搶通。