中華隊16日以3比1擊敗日本隊，在本屆U23世界盃棒球賽拿下預賽3連勝，3名投手林振瑋、莊昕諺、莊陳仲敖聯手送出12K，其中先發投手林振瑋還飆出生涯最快球速159公里，他也用台語高呼：「揪爽欸（很爽欸）！」

林振瑋過去曾投出158公里火球，今天面對日本隊再寫生涯新猷，洲際棒球場計分板亮起159公里紅字，本壘後方球探則有測到160公里。對此他表示，自己並未太在意球速，以控的進去為主，盡量解決打者、幫助球隊取得勝利。

最終林振瑋先發3局投出3次三振、被敲4支安打，唯一失分是因為自己暴傳後掉分。他表示，暴傳當下是因為短距離，害怕自己傳太快隊友接不到，結果「降速」反而球飛掉，看到爆傳當下腦筋一片空白，只想著「啊！死了！」好在最後他穩住陣腳，最後僅丟這1分。

而在比賽中改寫生涯最快球速，林振瑋聽聞後覺得真的很爽，「當下都是在專注面對打者，沒有注意到球速。」他自認球速還有機會能夠更快，但現階段他首先要求控球，再來加強變化球，而他今天登板也吸引許多球探前來洲際觀看比賽，「我不會因此有壓力，反而是享受球迷的加油聲。」