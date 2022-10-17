1名網友日前發現某處懸掛的許願小卡上，被人寫上「希望我討厭的人都掛掉」驚悚10字，一旁還有可愛插圖，讓他笑說怨念很深；其他網友則說「都會實現的，因為沒壓日期」、「惡毒的話配上可愛的圖案，違和感加劇」，也有人說應該寫在死亡筆記本」上。

該網友在臉書「爆廢公社」分享2張照片，一張用繩索懸掛著的許願小卡上寫上「希望我討厭的人都掛掉」，每個字都還有注音，一旁還畫上可愛小插圖，另一張照片同樣是許願小卡寫上同樣10字內容，也都註明是「大坦誠2022」，讓原PO笑說怨念很深。

1名網友發現某處懸掛的許願小卡上，寫著「希望我討厭的人都掛掉」驚悚10字，一旁還有可愛插圖，讓他笑說怨念很深。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1名網友發現某處懸掛的許願小卡上，寫著「希望我討厭的人都掛掉」驚悚10字，一旁還有可愛插圖，讓他笑說怨念很深。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「這個不行啦！我都說希望我討厭的人家裡馬桶爆掉」、「沒事沒事，他說的是掛掉電話啦」、「都會實現的，因為沒壓日期」、「惡毒的話配上可愛的圖案，違和感加劇」、「最後討厭不討厭的早晚都會掛掉，然後在陰間碰面」、「靈的話拜託私訊我一下」、「這也太狠了吧！我只希望對方不舉而已」、「這說出大家的心聲，我欣賞」、「原來還可以這樣，我太善良了」、「好可愛的怨念」。

也有網友建議許願者應該寫在「死亡筆記本」上，留言「太有恆心了！我這本借你寫吧，不用謝了」、「死亡筆記本的概念」、「他需要筆記本」、「你需要一本死亡筆記本」。