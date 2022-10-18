台大醫院今天發表5000例機器手臂手術成果，除了泌尿科、婦產科等傳統應用，更開發多項機器手臂創新術式，橫跨7大科別。吳小姐6年前發現唾液線腫瘤，害怕後遺症遲遲不願動手術，直到腫瘤長得比乒乓球還大，終於下定決心接受機器手臂手術，疤痕隱藏在髮際線下幾乎看不到，也沒有出現後遺症，總算解除她的心頭大患。

台大醫院於2011年裝設第1台「機器手臂輔助微創手術」系統，該年度共完成285例，之後台大癌醫中心、新竹台大分院陸續設置，手術量亦逐年增加，每年約500例，預期今年可達600例以上。目前台大體系共完成5104例機器手臂手術，以泌尿科最多，占比近4成，另有大腸直腸外科、肝膽外科、婦產科、耳鼻喉科、心臟外科、胸腔外科，各佔1成左右。

台大醫院院長吳明賢表示，台大體系迄今已完成5000例機器手臂手術，除了應用於傳統科別，也開發多項創新術式，例如活體肝贈捐贈微創手術、微創心臟手術、頭頸部無痕手術，這項里程碑不僅是數量提升，更重要的是品質提升。台大醫院今舉辦5000例機器手臂手術成果發表記者會，邀請多位接受創新術式治療的病友現身分享治療經驗。

今年35歲的史小姐9年前捐贈左側肝臟給父親，當時長輩顧及女兒留下疤痕不美觀，和醫師討論後選擇機器手臂手術，史小姐術後1周順利出院，也未發生沾黏等問題。台大癌醫中心副院長吳耀銘說明，肝臟捐贈者如採用傳統手術，傷口大約50公分、需住院10到14天，如採機器手臂手術，大約5到7天即可出院。

李先生是心臟二尖瓣閉鎖不全患者，他回想當時，術後回到病房後可以下床走路，沒有特別疼痛不適。台大心血管外科教授紀乃新說明，傳統心臟外科手術要開胸、鋸胸骨，術後需住院2到3周，疼痛和呼吸也需要時間恢復；如運用機器手臂從肋骨中間進入，不會碰到骨頭，術後照護時間大幅縮短，大約1周內可出院。

68歲的吳小姐多年前發現唾液腺腫瘤，因為擔心開刀會留疤、傷到神經導致臉歪嘴斜，6年來不敢手術治療，直到左側臉頰越腫越大，腫瘤已經比乒乓球還大，後來找上台大醫院頭頸腫瘤科主任楊宗霖，幾經考慮後，終於決定接受機器手臂手術。

楊宗霖說明，傳統手術會在耳朵附近留下超過10公分的疤痕，但臉部傷口不美觀，因此台大以機器人手臂搭配自行研發的系統，獨創領先全球的頭頸部「無創」術式，將傷口藏在髮際線後，幾乎看不到疤痕，這是過去沒辦法達到的層次；目前已取得全球專利並技移，希望向外推廣，造福更多頭頸部腫瘤患者。