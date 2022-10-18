台東縣政府打造優質農產品牌，利用電商平台將多項台東農特產品行銷至海外。 （莊哲權攝）

台東縣政府打造優質農產品牌，利用電商平台將多項台東農特產品行銷至海外。 （莊哲權攝）

台東鳳梨釋迦去年外銷中國大陸中斷，產地收購價腰斬，農民受到嚴重衝擊，今年12月又將進入產季，台東縣政府與跨國電商平台「台灣好農」平台合作，促成香港連鎖超市簽定合作備忘錄，將在香港4間實體提供預購服務，讓香港民眾能嚐到道地的「台東味」。

台東縣政府18日辦理優質農特產品國際行銷成果發表，現場擺設琳瑯滿目的農特產品，都將在香港超市上架，其中，去年遭中國大陸禁止輸入的鳳梨釋迦也在列，繼去年透過跨國網購直送銷售後，今年鳳梨釋迦首波將於香港4間實體門市預購。

縣長饒慶鈴表示，台東在地農特產品的海外聲量已逐漸提升，農民也發展出多元產品，但鳳梨釋迦產量大、產期集中，雖然縣府和中央積極協助內銷，但期許中央盡快拓展鳳梨釋迦出口，開發外銷市場，尤其外銷涉及關稅及檢疫，必須中央協助處理。

饒慶鈴指出，縣府持續輔導農產投入電子商務市場，自疫情前便應用跨境電商平台將農特產行銷至海外，兩年多來開拓港、澳、新、馬、日5國，提升台東農特產品的能見度與銷售。

農業處長許家豪表示，縣府輔導成立「台東味」品牌，期盼藉由跨境電商平台，募集台東各類農特產品，整合集貨、金流、物流、冷鏈等作業，一站式協助產品外銷，讓台東產品更具競爭力。