「陳時中為了作秀，又出包了。」尼莎颱風外圍環流導致台北市各地傳出災情，民進黨台北市長候選人陳時中遭爆料，16日晚間驅車趕赴內湖區勘災，他的座駕先是在成功路上違規大迴轉，被警察攔下卻僅勸導，並未舉發，又在等紅燈時偷跑，隨後還違停在公車停靠站內長達8分鐘。國民黨台北市議員候選人高揚凱今(18日)在臉書發文猛批，陳時中根本只是到現場光鮮亮麗走個過程，發生天災仍在盤算怎麼獲取個人的政治利益。

陳時中競總發言人林聿禪表示，因勘災情急而有違規，內部會檢討改進，相關罰單也會依法繳納。不僅如此，陳時中座車違規被攔停時，有搖下車窗跟員警示意，台北市議員徐巧芯要求應該公開密錄器畫面，但警方稍早回覆，雖攔下車子，對方也搖下車窗，但該員警當下密錄器沒開，所以無法提供畫面。高揚凱看到這裡，只能說黨的力量真偉大，連密錄器都能自動沒開，封存三十年。

高揚凱指出，陳時中不僅因為趕著作秀，座車多項違規，還被媒體踢爆，穿著皮鞋去勘災。陳時中這個政二代團隊，腦子裡想的只有政治盤算，一看到台北市出現災情就見獵心喜，搶先一步發布停止競選行程，然後違規趕到現場，為的就是要營造第一時間關心災情的假象，為的是給其他候選人扣帽子。

他批，這種行為一來浪費社會資源，妨害救災，二來是這種政治動作根本無恥又可惡。從穿著皮鞋的動作就知道，根本只是到現場，準備光鮮亮麗的走個過程，製造一個話題後，好讓民進黨中央廚房、媒體、網軍、議員，全線開火賺取政治紅利。但陳時中這個政二代輔選團隊不斷幫他出包，先是搶快一連串違規被媒體踢爆，又是皮鞋勘災，又事後改圖，這個草包政二代團隊放火燒自家人，讓更多的選民可以看穿陳時中的假面具。

「一如蔣萬安委員臉書提到，天災無情，人命無價。」高揚凱相信，所有的政治人物在災害發生的時候，第一時間都是希望市民朋友們能平安，災害能夠降到最低。全天下大概只有民進黨的政客們，才會在這個時候，去盤算怎麼透過天災來獲取個人的政治利益。這樣的政黨、這樣的候選人，真的希望台北市民朋友們，要睜大眼睛，年底出來，投下正確神聖的一票。