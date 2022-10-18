女星劉雨柔日前宣布和格鬥選手尪黃育仁結束6年婚姻，近日她首度在節目上談及離婚主因，也爆料一位女星超心機，挑撥她和好姊妹花花的感情，讓她們差點決裂，事後三方對質這名女星竟然已讀不回，而小S得知名字後，也驚呼不已。

劉雨柔近日上《小姐不熙娣》時，提到曾因一名女星，差點和好姊妹花花感情決裂，原來這名女星在節目上，影射有一個學姐帶學妹出道，但學妹攀上了「超級台灣最知名綜藝節目的製作人」後，害學姐之後都無法上節目，還在背後不斷陷害學姐。

節目播出後，外界都聯想這名學妹就是劉雨柔，紛紛湧入她的社群網站攻擊她，而她也對這名女星相當反感，幾年過去後，兩人若有在同個場合碰到，劉雨柔都會直接用言語酸「怎麼攝影棚這裡有鬼啊」、「化什麼妝啊，不是都長一樣嗎」。

讓這名女星覺得這樣下去不是辦法，主動要和劉雨柔講和，但是她邊道歉又扯花花下水，「這種事情喔，一個巴掌拍不響，妳知道誰告訴我的嗎？花花本人告訴我的」，因為事情太離奇，劉雨柔索性開一個群組，來要個三方對質。

但這名女星矢口否認自己有說過這些話，表示上節目都會把話說得比較誇張，都是開玩笑的，要花花不要當真，但花花表示「人在做天在看，妳不要在大街上罵人，小巷子道歉，我說妳有種，妳今天就在妳的社群網站上講」，結果對方已讀不回，也沒寫道歉文，而小S得知這名女星現在還在線上，且會來上節目，也忍不住驚呼「不會吧」，並直呼「她下次如果上我的節目，我要怎麼樣看她啊」。