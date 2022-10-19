韓國男團DKZ近日攜專輯《CHASE EPISODE 3. BEUM》回歸樂壇，更以主打歌《Uh-Heung》拿下出道4年來的第一座冠軍獎盃。在安可表演時，除了要完成公約還須唱歌，成員們更是一度哽咽到唱不下去。粉絲們一同沉浸在奪獎氛圍中，在網路上掀起一陣熱議。

韓團DKZ過去以DONGKIZ的名義活動，然而卻成績不佳，首張迷你專輯的銷量僅有千張，成員也歷經多次更迭，原隊長元大因肩傷退出，汶益則因心理問題暫停活動中。DKZ只能暫時以3人體制活動。誰料，在這段期間，成員宰燦開始投身演藝事業，在多部網劇中累積人氣，並於今年和朴栖含合作拍攝《語意錯誤》而紅遍全網。DKZ也在此時趁機宣布改革計畫，除了團名更動（原名：DONGKIZ），還有3名新成員勢泫、珉奎和起碩加入，隊長改為鐘亨，汶益則仍暫停活動中。

近日，DKZ以主打歌《Uh-Heung》回歸，在18日的《THE SHOW》節目中，首度奪下出道4年來的首次冠軍。在成績公開的那刻，成員滿臉不敢置信的模樣，發言後更是頻頻掩面拭淚。安可舞台期間，他們也配合著本次主打歌的「老虎」主題，戴上了老虎耳朵造型的髮箍，並在臉頰畫上鬍鬚，而原本在台上一直保持著笑顏的宰燦，被粉絲拍到下台後情緒激動忍不住蹲地痛哭的畫面。

事實上，儘管許多人對宰燦的演藝事業將如何發展抱持著很高的期望，但宰燦仍然忠於他作為音樂家的角色。他參與了DKZ多首歌曲的作曲和作詞，如 2020 年的歌曲《It's All Right》、2022年的《致我的季節》等，此外，他還與同團成員汶益組成子團DONGKIZ I:KAN發行單曲專輯《Y.O.U》，在音樂與戲劇上都有著傲人的佳績。