賈永婕熱愛運動，身材曼妙。（羅永銘攝）

29歲「登山女神」曾格爾日前驚爆不倫已婚陳姓富商，還討贊助，正宮岳啟儒不僅向她提告侵害配偶權，更將她「情色誘惑」丈夫過程全公開，身為正宮閨蜜的賈永婕，得知當下在臉書怒發文「我同感遭到背叛」。賈永婕今（19日）出席 MOLLIFIX代言秋冬新品發表會，被問到還在生氣嗎？她說：「我沒有生氣氣喔！」至於看曾格爾募款凍結痛快嗎？她則回沒有要針對這部分說什麼。

問賈永婕老公會介意因募款跟企業家走比較近嗎？她意有所指稱都直接找正宮募款，認為這是種禮貌，「絕對不能讓（他們）身邊的枕邊人不喜歡妳，最聰明的方式是讓枕邊人喜歡妳，自然兩方都會有很好的友情在。」

賈永婕透露2016年曾藉由鐵人3項運動募款，跟老公還有另外6個台灣人組台灣隊，做一個橫跨英吉利海峽的游泳活動，很困難也很激勵人心，「我們捐了100萬 ，用我們活動精神募款到150萬，總共捐250萬給台東的孩子。」她認為運動募款要名目正當、帳目金流要透明。