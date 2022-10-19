40歲西洋天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）常在社群發布大尺度辣照，先前才曬出在海邊的全裸照，並用愛心貼圖擋住重點部位，沒想到今(19日)又Po出正面全裸照，且完全沒打馬賽克，引起網友熱議。

小甜甜布蘭妮今在推特PO出一張側躺在床上的全裸照，雖然她有用手遮住胸前，但下半身完全沒打馬賽克，神秘地帶若隱若現，相當引人遐想，不過雖然這不是她第一次發布大尺度照片，但多數人還是希望她可以別再PO了。

布蘭妮曬無碼全裸照。(圖／取自布蘭妮IG)

其實，布蘭妮之前也在IG曬出海邊全裸照，脫到一絲不掛還大方對鏡頭擠胸，絲毫不在意身後還有其他旅客，引發正反兩極評論。布蘭妮去年終於成功打贏官司，脫離父親長達13年的管控和奪回屬於她的6千萬美金資產，便宣布與交往6年、相差12歲的健身教練男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）低調完婚。

不過今年4月才對外宣布懷孕好消息的她，1個月後又悲痛表示「失去了奇蹟般的寶寶」，流產消息讓外界震驚不已，但她仍打起精神，表示不會放棄生孩子，但期盼大家能給予一點保留隱私的空間，讓她們好好度過艱難時刻。