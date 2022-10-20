台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆（綽號阿國）接連於萬華區開槍打傷同幫洪姓大哥及小弟後，又挾持副幫主許文旭妻小等4名人質，事後舉槍自戕；邱男在自戕前在臉書留訣別文表示「我說我不要混也不放過我」，透露出無法脫離江湖的無奈，讓網友感慨問道，「萬華案是不是證明了浪子回頭其實很難」？

槍手尋仇前訣別兒女 揭"殺人動機"喊沒有選擇

邱男在犯案前曾在臉書留下249字訣別文，並在留言處提及自己近1年多來被兄弟欺負，「我想要委屈求全，他們還是不放過我 ！」、「我受不了社會就是人吃人，誰有權力，說了就算！」、「我說我不要混可以嗎？也不行，不放過我！」；因為沒有其他選擇，所以選擇有尊嚴的走，並向子女道別「我對不起孩子，對不起社會」。

看完邱男的貼文，有網友在PTT上以「萬華案是不是證明了浪子回頭其實很難」為題發文，原PO認為邱男在晚年盡其所能的想讓生活過的單純，其發文內容也很樂觀正向，還把亡母送他的最後一個紅包帶在身邊，「看起來應該還算是有情有義的人」，看似想盡辦法想離開江湖，但似乎還是走不了，最後才受不了而走上這條不歸路，讓原PO感慨問道「這是不是證明了浪子回頭其實很困難？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「有恩怨，有爽過，走正軌不容易」、「看他FB都是動物跟登山旅遊，不露刺青真的跟路邊阿北一樣不顯眼」、「臉書看起來真的就是退休阿貝啊」、「臉書貼文看了真的覺得可憐，哀，好走」、「都在種蔬菜水果，應該是想金盆洗手了，哀」；但也有不少網友持反面意見，「也不知道做了多少壞事，還想洗白啊」、「那我們正常人就活該倒楣？」、「出來混總是要還的」、「可以拿槍開人 跟我說浪子回頭？」、「年輕時壞事幹盡老了還想安享晚年啊」、「多半是用嘴回頭，本性難移啊」。