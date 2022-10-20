霏霏近日來台宣傳新EP《嘟聲後請留戀》。（華納音樂提供）

新加坡歌手霏霏（Soph T.）來台推出首張EP《嘟聲後請留戀》，20日受訪分享EP收錄的5首歌是戀愛時各種狀態，其中一首寫的就是她高中時失敗的暗戀，透過自身經驗提醒大家把握當下追愛；至於目前感情狀態？25歲霏霏大方表示談過3段感情，現任男友大她5歲，2人交往以結婚為前提，希望5年後攜手步入禮堂。

〈他來時的腳步〉故事背景來自霏霏真實經歷，她高中時暗戀同校一位男生，為了更接近對方，她決定當對方的「兄弟」，整天像好哥們似地相處，沒想到最後只能眼睜睜看著對方交女朋友，她只能默默送上祝福；霏霏以這段故事告誡大家：「各位女孩千萬不要像我一樣，對方真的感受不到你的心意，只會覺得妳就是他的好哥們。」

為了新EP，霏霏與團隊選定台北為首站，從新加坡來到台北進行為期一週的宣傳，雖停留時間不多，但她如願嚐到了朝思暮想的小吃及美食，更把握工作空檔到處走走。然而霏霏似乎跟「雨」特別有緣，除了拍MV遇到下雨，宣傳期一開始迎接他們的也是新加坡沒有的「颱風」，連續好幾天的大雨下到他們住處都漏水，不過霏霏豁達表示：「這代表我『遇水則發』。」此行除了品嚐美食，她甚至動念想搬來台北定居，「這裡有很多我欣賞的音樂人，希望有機會可以在台北待久一點」，尤其吳卓源是她的偶像，「風格、整個人，我看了就很喜歡」。