又一個周末泡湯了，至少北部、東部不樂觀；中南部相對穩定。一熱低壓即將通過巴士海峽，其與東北季風的「共伴效應」，明起將為北、東帶來大量降雨，雨勢一路噴到下周一（24日）。明晚起冷空氣南下，北台灣氣溫下滑，這個周末會相當濕冷。

沒有颱風，但有一個熱帶性低氣壓，一樣會與東北季風結合，產生「共伴效應」。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，熱低壓通過巴士海峽期間，恐怕又會為迎風面地區帶來劇烈降雨，強度雖不如上周「尼莎」颱風，但也夠嗆了。

熱低壓即將通過巴士海峽，未來進入南海後有機會發展成颱。（中央氣象局提供）

主因為北部、東北部山區含水量趨於飽和，如台7線沿線土石經上周大雨沖刷已鬆動，若再有一波稍強降雨，恐又致災。吳德榮特別提醒注意安全，尤其注意氣象局發布的相關特報。熱低壓預計抵達南海後，增強為颱風。

今晨各地低溫15至19度，白天回溫晴到多雲，北部高溫僅27度，其他地區逾30度，北部19至27度、中部18至33度、南部19至34度、東部17至32度。模式模擬，下周一起降雨緩和，要等到下周二、三，天氣才會好轉。